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التفسير: البقرة ٧٥:٢
البقرة
٧٥
٧٥:٢
۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
ﲱ ﲲ
أَن
ﲳ
يُؤۡمِنُواْ
ﲴ
لَكُمۡ
ﲵ
وَقَدۡ
ﲶ
كَانَ
ﲷ
فَرِيقٞ
ﲸ
مِّنۡهُمۡ
ﲹ
يَسۡمَعُونَ
ﲺ
كَلَٰمَ
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
يُحَرِّفُونَهُۥ
ﲾ
مِنۢ
ﲿ
بَعۡدِ
ﳀ
مَا
ﳁ
عَقَلُوهُ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
يَعۡلَمُونَ
ﳄ
٧٥
ﳅ
أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل، فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهودُ بدينكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة، ثم يحرفونه بِصَرْفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته، أو بتحريف ألفاظه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدًا وكذبًا.
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[
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ
] ئایا ئێوه تهماحی ئهوهتان ههیهو چاوهڕێی ئهوهن كه جولهكه ئێوه بهڕاست بزانن و ئیمانتان پێ بێنن [
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)
] كاتێك كۆمهڵێك لهوان گوێیان له فهرمایشتی خوای گهوره ئهبوو له تهوراتدا (ئهمهیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه تهورات و سهرجهم پهرتوكه ئاسمانیهكان وهكو قورئان كهڵام و فهرموودهی خوای گهورهن) له دوای ئهوهی كه لێی تێ ئهگهیشتن دهستكاریان ئهكردو شتیان لێ زیادو كهم ئهكردو ئهیانگۆڕی به گوێرهی ههواو ئارهزووی خۆیان وه ئهیشیانزانی كه دهستكاری كردنی حهرامه.