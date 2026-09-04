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التفسير: البقرة ٧٥:٢
البقرة
٧٥
٧٥:٢
۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
ﲱ ﲲ
أَن
ﲳ
يُؤۡمِنُواْ
ﲴ
لَكُمۡ
ﲵ
وَقَدۡ
ﲶ
كَانَ
ﲷ
فَرِيقٞ
ﲸ
مِّنۡهُمۡ
ﲹ
يَسۡمَعُونَ
ﲺ
كَلَٰمَ
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
يُحَرِّفُونَهُۥ
ﲾ
مِنۢ
ﲿ
بَعۡدِ
ﳀ
مَا
ﳁ
عَقَلُوهُ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
يَعۡلَمُونَ
ﳄ
٧٥
ﳅ
أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل، فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهودُ بدينكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة، ثم يحرفونه بِصَرْفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته، أو بتحريف ألفاظه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدًا وكذبًا.
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التفسير الميسر
أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل، فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهودُ بدينكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة، ثم يحرفونه بِصَرْفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته، أو بتحريف ألفاظه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدًا وكذبًا.