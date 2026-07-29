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البقرة
٥٧
٥٧:٢
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡغَمَامَ
وَأَنزَلۡنَا
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَنَّ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
كُلُواْ
مِن
طَيِّبَٰتِ
مَا
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
وَمَا
ظَلَمُونَا
وَلَٰكِن
كَانُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ
يَظۡلِمُونَ
٥٧
واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض; إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حَرِّ الشمس، وأنزلنا عليكم المنَّ، وهو شيء يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل، وأنزلنا عليكم السَّلوى وهو طير يشبه السُّمانَى،
وقلنا لكم:
كلوا من طيِّبات ما رزقناكم، ولا تخالفوا دينكم، فلم تمتثلوا. وما ظلمونا بكفران النعم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون; لأن عاقبة الظلم عائدة عليهم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٥٧:٢
لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يُذَكِّرُهم أيضًا بما أسبغ عليهم من النعم فقال: (وظللنا عليكم الغمام). ابن كثير: 1/90.
السؤال: ما علاقة هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويُقِيتُهم. (كلوا من طيبات ما رزقناكم) أي: رزقًا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين. فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. السعدي: 49.
السؤال: ما سبب توالي العقوبات وشدتها على بني إسرائيل؟
والجمع بين صيغتي ...
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Mufti Moinul Abu Hamza
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٥٧:٢
The reality behind Manna
I recall discussing in my Tafsir class the ayaat in Surah al-Baqara about Manna and Salwa. My Tafsir of choice is Al-Qurtubi's Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an. These two ayaat are one of greatest insights into the mentality of internalised self hate and inferiority and ingratitude of the Israelite. The words they utter to Musa (as) at this time of perfect provision is like lightening that strikes the heart of the Muslim toda...
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ٦١:٢، ٥٧:٢
Compare his attitude with the companions of Rasool Allah saw who would travel in the desert heat for battles , eating leaves of trees when they run out of food, and would sometimes chew the date seed all die to satisfy their hunger and with that never complained or asked the Prophet SAW to ask Allah swt to send down blessings from the sky.
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ekaterina myachina
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قبل ١٢ أسبوعًا
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المراجع
آية ٥٧:٢-٥٩
The Fading of Wonder
Reading Al-Baqarah (2:57–2:59) through the Hadith
After fear came relief.
Shade after exposure
. Provision after exhaustion.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
“And We shaded you with clouds and sent down to you manna and quails...” (2:57)
I find these verses are striking not because they describe the people abandoned after failure — but people still being cared for.
Even ...
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