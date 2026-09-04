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التفسير: البقرة ٥٣:٢
البقرة
٥٣
٥٣:٢
واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٣
وَإِذۡ
ﱶ
ءَاتَيۡنَا
ﱷ
مُوسَى
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱹ
وَٱلۡفُرۡقَانَ
ﱺ
لَعَلَّكُمۡ
ﱻ
تَهۡتَدُونَ
ﱼ
٥٣
ﱽ
واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل -وهو التوراة-; لكي تهتدوا من الضلالة.
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تفسير الجلالين
﴿وَإِذۡ ءَاتَیۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ التَّوْرَاة ﴿وَٱلۡفُرۡقَانَ﴾ عَطْف تَفْسِير أَيْ الْفَارِق بَيْن الْحَقّ وَالْبَاطِل وَالْحَلَال وَالْحَرَام ﴿لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ٥٣﴾ بِهِ مِنْ الضَّلَال