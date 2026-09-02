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التفسير: البقرة ٤٣:٢
البقرة
٤٣
٤٣:٢
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
وادخلوا في دين الإسلام:
بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح، كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم.
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تفسير السعدي
Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланников Аллаха и Его знамения и станете совершать упомянутые праведные деяния, то сумеете объединить искреннее поклонение Господу Богу с добрым отношением к Его рабам, а поклонение в сердце - с поклонением телом и имуществом. Повеление кланяться вместе с кланяющимися подразумевает совершение групповых намазов. Из этого следует, что они являются обязательными и что поясные поклоны являются столпами намаза. Последний вывод следует из того, что Аллах назвал намаз поясным поклоном, и если часть обряда поклонения упоминается для обозначения целого обряда, то это значит, что упомянутая часть обряда является обязательной.