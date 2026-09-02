البقرة 2:43 واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
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وَأَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱرۡكَعُواْ
مَعَ
ٱلرَّٰكِعِينَ
٤٣
وادخلوا في دين الإسلام: بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح، كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينفيه أربع وثلاثون مسألة :الأولى : قوله تعالى : وأقيموا الصلاة أمر معناه الوجوب ولا خلاف فيه ، وقد تقدم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفي جملة من أحكامها ، والحمد لله .الثانية : قوله تعالى : وآتوا الزكاة أمر أيضا يقتضي الوجوب والإيتاء …
قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينفيه أربع وثلاثون مسألة :الأولى : قوله تعالى : وأقيموا الصلاة أمر معناه الوجوب ولا خلاف فيه…