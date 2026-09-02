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التفسير: البقرة ٣٢:٢
البقرة
٣٢
٣٢:٢
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
قَالُواْ
ﱰ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱱ
لَا
ﱲ
عِلۡمَ
ﱳ
لَنَآ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
مَا
ﱶ
عَلَّمۡتَنَآۖ
ﱷﱸ
إِنَّكَ
ﱹ
أَنتَ
ﱺ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱻ
ٱلۡحَكِيمُ
ﱼ
٣٢
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قالت الملائكة:
ننزِّهك يا ربَّنا، ليس لنا علم إلا ما علَّمتنا إياه. إنك أنت وحدك العليم بشئون خلقك، الحكيم في تدبيرك.
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تفسير السعدي
Под мудростью подразумевается умение расставлять все по своим местам. Ангелы признали совершенное знание и божественную мудрость Аллаха, а также свою неспособность самостоятельно познать даже мельчайшую вещь. Они признали, что Аллах оказал им величайшую милость и обучил их всему, что им известно и чего они не знали прежде.