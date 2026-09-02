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التفسير: البقرة ٢٩:٢
البقرة
٢٩
٢٩:٢
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٢٩
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٢٩
هُوَ
ﲺ
ٱلَّذِي
ﲻ
خَلَقَ
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مَّا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
جَمِيعٗا
ﳁ
ثُمَّ
ﳂ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﳃ
إِلَى
ﳄ
ٱلسَّمَآءِ
ﳅ
فَسَوَّىٰهُنَّ
ﳆ
سَبۡعَ
ﳇ
سَمَٰوَٰتٖۚ
ﳈﳉ
وَهُوَ
ﳊ
بِكُلِّ
ﳋ
شَيۡءٍ
ﳌ
عَلِيمٞ
ﳍ
٢٩
ﳎ
اللهُ وحده الذي خَلَق لأجلكم كل ما في الأرض من النِّعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السموات، فسوَّاهنَّ سبع سموات، وهو بكل شيء عليم. فعِلْمُه -سبحانه- محيط بجميع ما خلق.
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التفسير الميسر
اللهُ وحده الذي خَلَق لأجلكم كل ما في الأرض من النِّعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السموات، فسوَّاهنَّ سبع سموات، وهو بكل شيء عليم. فعِلْمُه -سبحانه- محيط بجميع ما خلق.