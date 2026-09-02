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التفسير: البقرة ٢٠:٢
البقرة
٢٠
٢٠:٢
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
يَكَادُ
ﱯ
ٱلۡبَرۡقُ
ﱰ
يَخۡطَفُ
ﱱ
أَبۡصَٰرَهُمۡۖ
ﱲﱳ
كُلَّمَآ
ﱴ
أَضَآءَ
ﱵ
لَهُم
ﱶ
مَّشَوۡاْ
ﱷ
فِيهِ
ﱸ
وَإِذَآ
ﱹ
أَظۡلَمَ
ﱺ
عَلَيۡهِمۡ
ﱻ
قَامُواْۚ
ﱼﱽ
وَلَوۡ
ﱾ
شَآءَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
لَذَهَبَ
ﲁ
بِسَمۡعِهِمۡ
ﲂ
وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ
ﲃﲄ
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
عَلَىٰ
ﲇ
كُلِّ
ﲈ
شَيۡءٖ
ﲉ
قَدِيرٞ
ﲊ
٢٠
ﲋ
يقارب البرق -من شدة لمعانه- أن يسلب أبصارهم، ومع ذلك فكلَّما أضاء لهم مشَوْا في ضوئه، وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقتٍ، إنه على كل شيء قدير.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.