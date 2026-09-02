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التفسير: البقرة ١٨:٢
البقرة
١٨
١٨:٢
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
هم صُمٌّ عن سماع الحق سماع تدبر، بُكْم عن النطق به، عُمْي عن إبصار نور الهداية; لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه، واستعاضوا عنه بالضلال.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wao ni viziwi, hawaisikii haki kwa kuizingatia, ni mabubu, hawaitamki haki, ni vipofu, hawauoni mwangaza wa uongofu. Kwa hivyo, hawawezi kurudi kwenye Imani ambayo waliiacha na kuchukuwa upotevu badali yake.