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البقرة
١٠٢
١٠٢:٢
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولاكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبيس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ١٠٢
وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌۭ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍۢ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ١٠٢
وَٱتَّبَعُواْ
مَا
تَتۡلُواْ
ٱلشَّيَٰطِينُ
عَلَىٰ
مُلۡكِ
سُلَيۡمَٰنَۖ
وَمَا
كَفَرَ
سُلَيۡمَٰنُ
وَلَٰكِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ
كَفَرُواْ
يُعَلِّمُونَ
ٱلنَّاسَ
ٱلسِّحۡرَ
وَمَآ
أُنزِلَ
عَلَى
ٱلۡمَلَكَيۡنِ
بِبَابِلَ
هَٰرُوتَ
وَمَٰرُوتَۚ
وَمَا
يُعَلِّمَانِ
مِنۡ
أَحَدٍ
حَتَّىٰ
يَقُولَآ
إِنَّمَا
نَحۡنُ
فِتۡنَةٞ
فَلَا
تَكۡفُرۡۖ
فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنۡهُمَا
مَا
يُفَرِّقُونَ
بِهِۦ
بَيۡنَ
ٱلۡمَرۡءِ
وَزَوۡجِهِۦۚ
وَمَا
هُم
بِضَآرِّينَ
بِهِۦ
مِنۡ
أَحَدٍ
إِلَّا
بِإِذۡنِ
ٱللَّهِۚ
وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا
يَضُرُّهُمۡ
وَلَا
يَنفَعُهُمۡۚ
وَلَقَدۡ
عَلِمُواْ
لَمَنِ
ٱشۡتَرَىٰهُ
مَا
لَهُۥ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِ
مِنۡ
خَلَٰقٖۚ
وَلَبِئۡسَ
مَا
شَرَوۡاْ
بِهِۦٓ
أَنفُسَهُمۡۚ
لَوۡ
كَانُواْ
يَعۡلَمُونَ
١٠٢
واتبع اليهود ما تُحَدِّث الشياطينُ به السحرةَ على عهد ملك سليمان بن داود. وما كفر سليمان وما تَعَلَّم السِّحر، ولكنَّ الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علَّموا الناس السحر; إفسادًا لدينهم. وكذلك اتبع اليهود السِّحر الذي أُنزل على الملَكَين هاروت وماروت، بأرض
«بابل»
في
«العراق»
; امتحانًا وابتلاء من الله لعباده، وما يعلِّم الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحذِّراه من تعلم السحر،
ويقولا له:
لا تكفر بتعلم السِّحر وطاعة الشياطين. فيتعلم الناس من الملكين ما يُحْدِثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا. ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحدًا إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم السحرة إلا شرًا يضرهم ولا ينفعهم، وقد نقلته الشياطين إلى اليهود، فشاع فيهم حتى فضَّلوه على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار السِّحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضًا عن الإيمان ومتابعة الرسول، لو كان لهم عِلْمٌ يثمر العمل بما وُعِظوا به.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٠٢:٢
ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح: قولًا؛ كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك، ومدح الشيطان، وتسخيره، وعملًا؛ كعبادة الكواكب، والتزام الجناية، وسائر الفسوق. الألوسي: 1/338.
السؤال: لا يتعلم السحر إلا بشرك وكفر؛ وضّح ذلك من الآية.
كما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة، والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل؛ كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولًا وفعلًا واعتقادً...
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ekaterina myachina
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قبل ٩ أسابيع
·
المراجع
آية ١٠٢:٢
What Harms Them
Reading Al-Baqarah (2:102) through the Hadith
The destructive power of temptation...
We keep moving toward what harms us even while knowing the cost.
﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾
“And they learn what harms them and does not benefit them.” (2:102)
Perhaps what makes this ayah difficult to sit with:
it does not describe people who were unaware.
The warning comes before the choice:
﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِت...
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٤
٠
Mashrah Taha
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قبل ١٢ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٠٢:٢
Surah Al-Baqarah (2:102)
This ayah reminds me of how people can misuse knowledge when their hearts are corrupted. During the time of Prophet Sulaiman (AS), some accused him of practicing sorcery, but Allah clarified: “Never did Solomon disbelieve; rather, the devils disbelieved.” It was the Shayateen who spread magic, and the two angels Harut and Marut were sent only as a test. They warned people clearly: “We are only a trial, so do not disbelie...
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١١
٣
Minela H
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ١١:٥١، ٥٤:٢٣، ١٠٢:٢
Bismillah
To begin with this post, I have to pause a moment.
Don't give your consent to the deniers to harm you - someone wise.
Every time we contemplate an ayah of the Qur'an it's almost like we are recognising an already familiar feeling, almost like de ja vu. Like it's happened before, except no one I know has contemplated an ayah more than once and got the same result.
Lately, I've contemplated on all the hurt I've endured lately. I belie...
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١٦
٣
Muhammed Sahil
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قبل سنتين
·
المراجع
آية ١٠٢:٢
This verse is directly connected to the previous one where Allah says: they cast their scripture behind their backs because they don't know
And at the end of the day they started following false and filthy things that even they themselves couldn't benefit from it.
When we start to abandon the book of Allah we will start following useless stuff that even we can't benefit from them.
May Allah not let us to abandon his book and go astray.
١٧
٣
tareq abed
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قبل ٨ سنوات
·
المراجع
آية ١٠١:٢-١٠٣
It is from the divine wisdom and of the universal laws of Allah that the one who leaves that which benefits him will be busied with that which harms him and will bring him no benefit. So whoever leaves the worship of the most merciful will be tested with the worship of false gods and whoever leaves the love and fear of God will be tested with the love and fear of other than God. And whoever leaves humbling themselves for God will be forced to...
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١٤
٠
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