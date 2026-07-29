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البقرة
١٠
١٠:٢
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ
مَرَضٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡذِبُونَ
١٠
في قلوبهم شكٌّ وفساد فابْتُلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم، فزادهم الله شكًا، ولهم عقوبة موجعة بسبب كذبهم ونفاقهم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٠:٢
(في قلوبهم مرض)؛ أي: بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها، وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله: (فزادهم الله مرضًا)؛ أي: وكلهم إلى أنفسهم، وجمع عليهم هموم الدنيا؛ فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. (ولهم عذاب أليم) بما يفنى عمَّا يبقى. وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. القرطبي: 1/300.
السؤال: ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟
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Warisha Wajid
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قبل ٦ أسابيع
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المراجع
آية ١٠:٢
In this ayah, what I learned was two things: one, that whatever we choose, either good or bad, Allah will make it so bad will get bad and good will get good. Second, by reading the story of our prophet (pbuh), I realized how much he loved us, his ummah, to the point he prayed the funeral of the hypocrite and said, "If I knew that by asking (Allah to forgive Ibn Salul) more than seventy times that He would forgive him, then I would do that." It is...
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٢
محمد اشراق
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٨:٢-١٤
In the beginning of Surah Al-Baqarah, Allah discusses the characteristics of believers, disbelievers, and hypocrites. While these verses directly address the hypocrites of Medina, and have also some other implication but following are some forms of hypocrisy in light of these verses that should be reflect on .
Ayah 8 : True Belief Requires Action
Saying 'I am Muslim' isn't enough. If I don't pray, neglect Allah's words, mistreat others, lack ...
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