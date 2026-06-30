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تفسير السعدي
Мы уже говорили о толковании высказывания «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Что же касается «разрозненных букв», которыми начинаются некоторые коранические суры, то лучше всего воздержаться от их толкования, поскольку все имеющиеся комментарии не опираются на священные тексты. Однако верующий должен твердо знать, что эти буквы ниспосланы не ради забавы, а ради великой мудрости, которая нам не открыта.