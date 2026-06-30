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Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (بهقهره) (واته: مانگا) سوورهتێكی مهدهنی¬یهو (٢٨٦) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الم (١)
] ئهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزهوه هاتوونه ههیه له زانایان وهكو ئیمامی (قورتوبی) هێناوێتی له ئیمامی (ابوبكرو عمرو عثمان و علي و ابن مسعود) (خوایان لی رازی بێت) ئهفهرموون: نهێنی خوای گهورهیه له قورئاندا تهنها خوای گهوره خۆی ماناكهی ئهزانێ، وه ههیشه له زانایان وهكو (شیخ الاسلام) ئهفهرموون: بهڵێ ماناكهی ئهزانین بۆ تهحهددا كردنه بۆچونی ڕاست و دروست ئهوهیه كه خوای گهوره بهو پیتانه تهحهددای عهرهبی پێ ئهكات كه قورئانی پیرۆز لهو پیتانه پێك هاتووه ئهگهر ڕاست ئهكهن ئهم قورئانه فهرموودهو فهرمایشت و كهلامی خوای گهوره نیهو قسهی محمده
صلی الله علیه وسلم
ئێوهش ئهو پیتانهتان لهبهر دهستدایه تهنها سوورهتێكی هاوشێوهی قورئانی پیرۆز بێننهوه، لهو كاتهوه تا ئێستا نهیانتوانیوه سوورهتێكی بچووك هاوشێوهی قورئانی پیرۆز بێننهوه، وه تا رۆژی قیامهتیش ناتوانن، چونكه ههرگیز قسهی مرۆڤ وهكو قسهی خوای گهوره نابێت.