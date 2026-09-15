Аллах одарил Закарию праведным сыном - пророком Йахьей, равных которому Он не создавал прежде. Для этого Он сделал супругу Закарии способной к деторождению. Она была бесплодной, но Аллах исцелил ее ради Закарии. Это свидетельствует о том, какую пользу человек извлекает от близости с праведным человеком. Праведный муж приносит много добра своей супруге. Что же касается конкретно семьи пророка Закарии, то результатом их союза стало рождение пророка Йахьи. После упоминания о нескольких пророках и посланниках в отдельности Всевышний Аллах похвалил их всех вместе и сказал, что все они проявляли усердие в добрых делах. Они спешили делать добро и совершали его в самые славные часы. При этом они совершали благодеяния самым совершенным образом, и если им предоставлялась возможность сделать доброе дело, то они не упускали такой возможности. Они взывали к Аллаху со страхом и надеждой, молили Его одарить их благополучием при жизни на земле и после смерти, а также искали защиты от всего, что может причинить вред в обоих мирах. Они стремились к добру и не были в числе беспечных рабов. Наряду с этим они были смиренны перед Ним и покорны Ему, что свидетельствует о том, насколько прекрасно они сумели познать Его.