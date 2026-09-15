После разъяснения того, что ангелы не заслуживают обожествления и поклонения, несмотря на то, что обладают прекрасными качествами, Всевышний Аллах поведал о том, что эти творения даже не претендуют на право называться богами. А если предположить, что кто-нибудь из них опустится до такой степени, что возомнит из себя бога, то Аллах ввергнет его в Преисподнюю. Таково справедливое наказание, уготованное для нечестивцев и беззаконников. И что может быть большим беззаконием, чем претензии несовершенного творения, которое всесторонне нуждается в Аллахе, на право называться Господом Богом наряду с Ним?!!