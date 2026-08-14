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التفسير: الأنبياء ٢:٢١
الأنبياء
٢
٢:٢١
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
يَأۡتِيهِم
مِّن
ذِكۡرٖ
مِّن
رَّبِّهِم
مُّحۡدَثٍ
إِلَّا
ٱسۡتَمَعُوهُ
وَهُمۡ
يَلۡعَبُونَ
٢
ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم مجدِّدًا لهم التذكير، إلا كان سماعهم له سماع لعب واستهزاء.
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العربية
تفسير السعدي
Господь ниспосылал им назидания, которые обучали их тому, что может принести им пользу, и тому, что может причинить им вред. Они призывали их к добру и предостерегали от зла, однако люди выслушивали эти назидания, не придавая им никакого значения. Тем самым они лишались возможности оправдаться невежеством и неосведомленностью.