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بَلۡ
نَقۡذِفُ
بِٱلۡحَقِّ
عَلَى
ٱلۡبَٰطِلِ
فَيَدۡمَغُهُۥ
فَإِذَا
هُوَ
زَاهِقٞۚ
وَلَكُمُ
ٱلۡوَيۡلُ
مِمَّا
تَصِفُونَ
١٨
٣٢٣
سورة
جزء
صفحة
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K
١
الفاتحة
٢
البقرة
٣
آل عمران
٤
النساء
٥
المائدة
٦
الأنعام
٧
الأعراف
٨
الأنفال
٩
التوبة
١٠
يونس
١١
هود
١٢
يوسف
١٣
الرعد
١٤
ابراهيم
١٥
الحجر
١٦
النحل
١٧
الإسراء
١٨
الكهف
١٩
مريم
٢٠
طه
٢١
الأنبياء
٢٢
الحج
٢٣
المؤمنون
٢٤
النور
٢٥
الفرقان
٢٦
الشعراء
٢٧
النمل
٢٨
القصص
٢٩
العنكبوت
٣٠
الروم
٣١
لقمان
٣٢
السجدة
٣٣
الأحزاب
٣٤
سبإ
٣٥
فاطر
٣٦
يس
٣٧
الصافات
٣٨
ص
٣٩
الزمر
٤٠
غافر
٤١
فصلت
٤٢
الشورى
٤٣
الزخرف
٤٤
الدخان
٤٥
الجاثية
٤٦
الأحقاف
٤٧
محمد
٤٨
الفتح
٤٩
الحجرات
٥٠
ق
٥١
الذاريات
٥٢
الطور
٥٣
النجم
٥٤
القمر
٥٥
الرحمن
٥٦
الواقعة
٥٧
الحديد
٥٨
المجادلة
٥٩
الحشر
٦٠
الممتحنة
٦١
الصف
٦٢
الجمعة
٦٣
المنافقون
٦٤
التغابن
٦٥
الطلاق
٦٦
التحريم
٦٧
الملك
٦٨
القلم
٦٩
الحاقة
٧٠
المعارج
٧١
نوح
٧٢
الجن
٧٣
المزمل
٧٤
المدثر
٧٥
القيامة
٧٦
الانسان
٧٧
المرسلات
٧٨
النبإ
٧٩
النازعات
٨٠
عبس
٨١
التكوير
٨٢
الإنفطار
٨٣
المطففين
٨٤
الإنشقاق
٨٥
البروج
٨٦
الطارق
٨٧
الأعلى
٨٨
الغاشية
٨٩
الفجر
٩٠
البلد
٩١
الشمس
٩٢
الليل
٩٣
الضحى
٩٤
الشرح
٩٥
التين
٩٦
العلق
٩٧
القدر
٩٨
البينة
٩٩
الزلزلة
١٠٠
العاديات
١٠١
القارعة
١٠٢
التكاثر
١٠٣
العصر
١٠٤
الهمزة
١٠٥
الفيل
١٠٦
قريش
١٠٧
الماعون
١٠٨
الكوثر
١٠٩
الكافرون
١١٠
النصر
١١١
المسد
١١٢
الإخلاص
١١٣
الفلق
١١٤
الناس
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