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021
surah
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ٱقۡتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمۡ
وَهُمۡ
فِي
غَفۡلَةٖ
مُّعۡرِضُونَ
١
مَا
يَأۡتِيهِم
مِّن
ذِكۡرٖ
مِّن
رَّبِّهِم
مُّحۡدَثٍ
إِلَّا
ٱسۡتَمَعُوهُ
وَهُمۡ
يَلۡعَبُونَ
٢
لَاهِيَةٗ
قُلُوبُهُمۡۗ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
هَلۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
بَشَرٞ
مِّثۡلُكُمۡۖ
أَفَتَأۡتُونَ
ٱلسِّحۡرَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٣
قَالَ
رَبِّي
يَعۡلَمُ
ٱلۡقَوۡلَ
فِي
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٤
بَلۡ
قَالُوٓاْ
أَضۡغَٰثُ
أَحۡلَٰمِۭ
بَلِ
ٱفۡتَرَىٰهُ
بَلۡ
هُوَ
شَاعِرٞ
فَلۡيَأۡتِنَا
بِـَٔايَةٖ
كَمَآ
أُرۡسِلَ
ٱلۡأَوَّلُونَ
٥
مَآ
ءَامَنَتۡ
قَبۡلَهُم
مِّن
قَرۡيَةٍ
أَهۡلَكۡنَٰهَآۖ
أَفَهُمۡ
يُؤۡمِنُونَ
٦
وَمَآ
أَرۡسَلۡنَا
قَبۡلَكَ
إِلَّا
رِجَالٗا
نُّوحِيٓ
إِلَيۡهِمۡۖ
فَسۡـَٔلُوٓاْ
أَهۡلَ
ٱلذِّكۡرِ
إِن
كُنتُمۡ
لَا
تَعۡلَمُونَ
٧
وَمَا
جَعَلۡنَٰهُمۡ
جَسَدٗا
لَّا
يَأۡكُلُونَ
ٱلطَّعَامَ
وَمَا
كَانُواْ
خَٰلِدِينَ
٨
ثُمَّ
صَدَقۡنَٰهُمُ
ٱلۡوَعۡدَ
فَأَنجَيۡنَٰهُمۡ
وَمَن
نَّشَآءُ
وَأَهۡلَكۡنَا
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
٩
لَقَدۡ
أَنزَلۡنَآ
إِلَيۡكُمۡ
كِتَٰبٗا
فِيهِ
ذِكۡرُكُمۡۚ
أَفَلَا
تَعۡقِلُونَ
١٠
٣٢٢
سورة
جزء
صفحة
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١
الفاتحة
٢
البقرة
٣
آل عمران
٤
النساء
٥
المائدة
٦
الأنعام
٧
الأعراف
٨
الأنفال
٩
التوبة
١٠
يونس
١١
هود
١٢
يوسف
١٣
الرعد
١٤
ابراهيم
١٥
الحجر
١٦
النحل
١٧
الإسراء
١٨
الكهف
١٩
مريم
٢٠
طه
٢١
الأنبياء
٢٢
الحج
٢٣
المؤمنون
٢٤
النور
٢٥
الفرقان
٢٦
الشعراء
٢٧
النمل
٢٨
القصص
٢٩
العنكبوت
٣٠
الروم
٣١
لقمان
٣٢
السجدة
٣٣
الأحزاب
٣٤
سبإ
٣٥
فاطر
٣٦
يس
٣٧
الصافات
٣٨
ص
٣٩
الزمر
٤٠
غافر
٤١
فصلت
٤٢
الشورى
٤٣
الزخرف
٤٤
الدخان
٤٥
الجاثية
٤٦
الأحقاف
٤٧
محمد
٤٨
الفتح
٤٩
الحجرات
٥٠
ق
٥١
الذاريات
٥٢
الطور
٥٣
النجم
٥٤
القمر
٥٥
الرحمن
٥٦
الواقعة
٥٧
الحديد
٥٨
المجادلة
٥٩
الحشر
٦٠
الممتحنة
٦١
الصف
٦٢
الجمعة
٦٣
المنافقون
٦٤
التغابن
٦٥
الطلاق
٦٦
التحريم
٦٧
الملك
٦٨
القلم
٦٩
الحاقة
٧٠
المعارج
٧١
نوح
٧٢
الجن
٧٣
المزمل
٧٤
المدثر
٧٥
القيامة
٧٦
الانسان
٧٧
المرسلات
٧٨
النبإ
٧٩
النازعات
٨٠
عبس
٨١
التكوير
٨٢
الإنفطار
٨٣
المطففين
٨٤
الإنشقاق
٨٥
البروج
٨٦
الطارق
٨٧
الأعلى
٨٨
الغاشية
٨٩
الفجر
٩٠
البلد
٩١
الشمس
٩٢
الليل
٩٣
الضحى
٩٤
الشرح
٩٥
التين
٩٦
العلق
٩٧
القدر
٩٨
البينة
٩٩
الزلزلة
١٠٠
العاديات
١٠١
القارعة
١٠٢
التكاثر
١٠٣
العصر
١٠٤
الهمزة
١٠٥
الفيل
١٠٦
قريش
١٠٧
الماعون
١٠٨
الكوثر
١٠٩
الكافرون
١١٠
النصر
١١١
المسد
١١٢
الإخلاص
١١٣
الفلق
١١٤
الناس
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