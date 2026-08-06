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التفسير: الأنعام ٩٥:٦
الأنعام
٩٥
٩٥:٦
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
۞ إِنَّ
ٱللَّهَ
فَالِقُ
ٱلۡحَبِّ
وَٱلنَّوَىٰۖ
يُخۡرِجُ
ٱلۡحَيَّ
مِنَ
ٱلۡمَيِّتِ
وَمُخۡرِجُ
ٱلۡمَيِّتِ
مِنَ
ٱلۡحَيِّۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٩٥
إن الله تعالى يشق الحب، فيخرج منه الزرع، ويشق النوى، فيخرج منه الشجر، يخرج الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان،
ذلكم الله أي:
فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة، فكيف تُصْرَفون عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟
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Rebar Kurdish Tafsir
{تواناو دەسەڵاتی خوای گەورە} [
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى
] به دڵنیایى خوای گهوره دانهوێڵهو ناوك و تۆو ئهوهى كه لهناو زهویدایه ههر ههمووی لهت دهكات، وه دارو درهختی جۆراوجۆرى لێ ئهڕوێنێ [
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
] زیندوو دهردهكات له مردوو، واته: مرۆڤـ دروست دهكات له دڵۆپه ئاوێك، یاخود باڵنده دروست دهكات له هێلكه، یاخود مرۆڤێكى موسڵمان له باوكێكى كافر دروست دهكات [
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
] به پێچهوانهیشهوه له زیندوو مردوو دهردهكات بۆ نموونه: له باڵندهیهك كه زیندووه هێلكه دهرئهكات، له مرۆڤێك كه زیندووه مهنی دهرئهكات، له موسڵمانێك كه زیندووه كافر دهرئهكات كه ئهم پێچهوانانه بهڵگهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره [
ذَلِكُمُ اللَّهُ
] ئهوهی ئهم كارو ئیشه سهرسوڕهێنهرانه دهكات تهنها خوای گهورهیه [
فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥)
] ئیتر بۆچی ئێوه له حهق لائهدهن بۆ باتڵ له كاتێكدا كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی خوای گهوره ئهبینن وه ئهزانن.