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التفسير: الأنعام ٩٢:٦
الأنعام
٩٢
٩٢:٦
وهاذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يومنون بالاخرة يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون ٩٢
وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌۭ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٢
وَهَٰذَا
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
مُبَارَكٞ
مُّصَدِّقُ
ٱلَّذِي
بَيۡنَ
يَدَيۡهِ
وَلِتُنذِرَ
أُمَّ
ٱلۡقُرَىٰ
وَمَنۡ
حَوۡلَهَاۚ
وَٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
يُؤۡمِنُونَ
بِهِۦۖ
وَهُمۡ
عَلَىٰ
صَلَاتِهِمۡ
يُحَافِظُونَ
٩٢
وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك -أيها الرسول- عظيم النفع، يشهد على صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة وأنها من عند الله، أنزلناه لنخوِّف به من عذاب الله وبأسه أهل
«مكة»
ومن حولها من أهل أقطار الأرض كلها. والذين يصدقون بالحياة الآخرة، يصدقون بأن القرآن كلام الله، ويحافظون على إقام الصلاة في أوقاتها.
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تفسير السعدي
Этот Коран - Благословенное Писание, ведь он несет с собой великую милость и безграничное благо. Он не противоречит предыдущим Писаниям и подтверждает их правдивость. Аллах ниспослал его для того, чтобы Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увещевал им жителей матери городов - священной Мекки, а также проживавших вокруг нее арабов и жителей всех остальных поселений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег людей от наказания Аллаха и предупредил их о том, какие деяния могут повлечь его за собой. Те, кто уверовал в Последнюю жизнь, уверовали в этот Коран и стали бережливо относиться к своим намазам. Страх в их сердцах укрепил их и побудил их стремиться к благоволению Господню, вовремя совершать намазы, заботиться о соблюдении их условий и ограничений, обязательных и дополнительных предписаний. Пусть же Аллах сделает нас одними из них!