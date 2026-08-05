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التفسير: الأنعام ٩:٦
الأنعام
٩
٩:٦
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوۡ
جَعَلۡنَٰهُ
مَلَكٗا
لَّجَعَلۡنَٰهُ
رَجُلٗا
وَلَلَبَسۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّا
يَلۡبِسُونَ
٩
ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلَكًا إذ لم يقتنعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لجعلنا ذلك الملك في صورة البشر، حتى يستطيعوا السماع منه ومخاطبته; إذ ليس بإمكانهم رؤية الملك على صورته الملائكية، ولو جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم، كما اشتبه عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم.
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العربية
تفسير السعدي
Божественная мудрость требует, чтобы посланник к людям был человеком, и даже если бы Аллах ниспослал на землю ангела, он все равно предстал бы в облике мужчины. Но в этом случае люди пришли бы в замешательство. Причина этого была бы в них самих, ведь они предпочли для себя сомнительный путь, на котором невозможно ясно различить истину. Они не воспользовались верным руководством, когда истина явилась к ним правильным путем, хотя многие другие благодаря этому встали на этот путь. Они сами виноваты в своих грехах, поскольку захлопнули перед собой дверь, ведущую к верному руководству, и распахнули двери для заблуждения.