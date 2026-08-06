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التفسير: الأنعام ٨٥:٦
الأنعام
٨٥
٨٥:٦
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من الصالحين.
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
Среди ведомых прямым путем были также Закария, его сын Йахья, Иса (сын Марьям) и Ильяс. Все они были праведниками, поскольку отличались своими качествами, делами и познаниями. Более того, они были предводителями праведников и вождями, достойными для подражания.