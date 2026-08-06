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التفسير: الأنعام ٨٣:٦
الأنعام
٨٣
٨٣:٦
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٨٣
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ٨٣
وَتِلۡكَ
حُجَّتُنَآ
ءَاتَيۡنَٰهَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
إِنَّ
رَبَّكَ
حَكِيمٌ
عَلِيمٞ
٨٣
وتلك الحجة التي حاجَّ بها إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حجتهم. نرفع مَن نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم في تدبير خلقه، عليم بهم.
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تفسير السعدي
Аллах одарил Ибрахима убедительными доводами, посредством которых он сокрушил воззрения своих соплеменников и одержал над ними верх. Аллах возвышает по степеням, кого пожелает, подобно тому, как Он возвысил Ибрахима в мирской жизни и жизни будущей. Знания всегда позволяют людям превзойти остальных рабов, особенно, если они не только приобретают их, но и руководствуются ими в делах и обучают им окружающих. Таких людей Аллах делает образцами для подражания, и люди наблюдают за их поступками, следуют по их стопам, руководствуются их советом и опираются на их познания, пытаясь выбраться из мрака невежества. Всевышний сказал: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (58:11). Будучи Мудрым и Всеведущим Господом, Аллах одаряет знаниями и мудростью только тех, кто достоин этого. Ему лучше знать, кого следует одарять ими и кто достоин их.