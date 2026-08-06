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التفسير: الأنعام ٧٣:٦
الأنعام
٧٣
٧٣:٦
وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ٧٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٧٣
وَهُوَ
ٱلَّذِي
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
بِٱلۡحَقِّۖ
وَيَوۡمَ
يَقُولُ
كُن
فَيَكُونُۚ
قَوۡلُهُ
ٱلۡحَقُّۚ
وَلَهُ
ٱلۡمُلۡكُ
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
عَٰلِمُ
ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
٧٣
والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق، واذكر -أيها الرسول-
يوم القيامة إذ يقول الله:
«كن»
، فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب، قوله هو الحق الكامل، وله الملك سبحانه وحده، يوم ينفخ المَلَك في
«القرن»
النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم -أيها الناس - وما تشاهدونه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص بهذه الأمور وغيرها بدءًا ونهاية، نشأة ومصيرًا، وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه، والتسليم لحكمه، والتطلع لرضوانه ومغفرته.
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تفسير السعدي
Аллах сотворил небеса и землю ради истины, дабы ниспослать Своим рабам повеления и запреты, вознаградить одних и наказать других. Его слово - истина, в которой нельзя усомниться и которую невозможно понять двусмысленно. Он ничего не говорит понапрасну и ради забавы. Ему одному будет принадлежать власть в День воскресения. Безусловно, Аллах владеет всем сущим во все времена, однако Он особо отметил День воскресения, потому что в этот день все творения лишатся былой власти, и Всемогущий Аллах останется Единственным Властелином Вселенной. Он ведает обо всем сокровенном и явном и обладает совершенной мудростью, безграничной милостью, великой добродетелью и всеобъемлющим знанием обо всех тайнах и секретах. Он является Единственным Богом и Господом.