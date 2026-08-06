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التفسير: الأنعام ٧٠:٦
الأنعام
٧٠
٧٠:٦
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يوخذ منها اولايك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٧٠
وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًۭا وَلَهْوًۭا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍۢ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
وَذَرِ
ٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُواْ
دِينَهُمۡ
لَعِبٗا
وَلَهۡوٗا
وَغَرَّتۡهُمُ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَاۚ
وَذَكِّرۡ
بِهِۦٓ
أَن
تُبۡسَلَ
نَفۡسُۢ
بِمَا
كَسَبَتۡ
لَيۡسَ
لَهَا
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
وَلِيّٞ
وَلَا
شَفِيعٞ
وَإِن
تَعۡدِلۡ
كُلَّ
عَدۡلٖ
لَّا
يُؤۡخَذۡ
مِنۡهَآۗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
أُبۡسِلُواْ
بِمَا
كَسَبُواْۖ
لَهُمۡ
شَرَابٞ
مِّنۡ
حَمِيمٖ
وَعَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡفُرُونَ
٧٠
واترك -أيها الرسول- هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين الإسلام لعبًا ولهوًا; مستهزئين بآيات الله تعالى، وغرَّتهم الحياة الدنيا بزينتها، وذكّر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرهم; كي لا ترتهن نفس بذنوبها وكفرها بربها، ليس لها غير الله ناصر ينصرها، فينقذها من عذاب، ولا شافع يشفع لها عنده، وإن تَفْتَدِ بأي فداء لا يُقْبَل منها. أولئك الذين ارتُهِنوا بذنوبهم، لهم في النار شراب شديد الحرارة وعذاب موجع; بسبب كفرهم بالله تعالى ورسوله محمَّد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
] وه تۆ واز لهو كهسانه بێنه كه دینهكهیان كردووه به یاری و گاڵتهجاری و كاتی پێ بهسهر ئهبهن [
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
] وه ژیانی دونیا له خشتهی بردوون و فریوی داون [
وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ
] وه یادی ئهو كهسانه بكهرهوه كه خۆیان تووشی بههیلاك دان و ئابڕوو بردن و سزا كردووه بهڵكو بیر بكهنهوه وه خۆیان له سزای خوای گهوره ڕزگار بكهن [
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
] كه جگه له خوای گهوره له ڕۆژی قیامهت ئهو كهسانه هیچ دۆست و خۆشهویست و سهرخهرو یارمهتیدهرو تكاكارێكیان نیه [
وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا
] وه ئهگهر ههموو شتێك ببهخشن و فیدیه بدهن بۆ ئهوهی كه ڕزگاریان بێت له سزاى ڕۆژی قیامهت، ئهوا هیچ فیدیهو ڕزگاركردنێك نیهو كهس ناتوانێ ڕزگاریان بكات [
أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا
] ئهمانه كه دینیان كردووه به یاری و گاڵتهجاڕی و سووكایهتی پێ ئهكهن خۆیان رووبهڕووی بههیلاك دان كردۆتهوهو نهفسی خۆیان بههیلاك داوه [
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
] ئهمانه له ڕۆژی قیامهت ئاو و خواردنهوهیهكیان بۆ ههیه كه به ئاگری دۆزهخ گهرم كراوه كه كاتێك ئهیخۆن ههموو پێست و ناوسكیان ئهتوێنێتهوه [
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠)
] وه سزایهكی زۆر بهئێش و ئازاریان بۆ ههیه بههۆی ئهو كوفرانهی كه كردوویانه.