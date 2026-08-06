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التفسير: الأنعام ٦٤:٦
الأنعام
٦٤
٦٤:٦
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍۢ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤
قُلِ
ٱللَّهُ
يُنَجِّيكُم
مِّنۡهَا
وَمِن
كُلِّ
كَرۡبٖ
ثُمَّ
أَنتُمۡ
تُشۡرِكُونَ
٦٤
قل لهم -أيها الرسول-: الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه في العبادة غيره.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ههر خوای گهورهیه كه توانای ههیه ئێوه ڕزگار بكات لهو ناخۆشی و سهغڵهتی و تاریكییانه [
وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ
] وه له ههموو غهم و پهژارهو ناخۆشییهك [
ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤)
] بهڵام پاشان ئێوه ئهم شته لهبیر ئهكهن وه له كاتى خۆشیدا شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.