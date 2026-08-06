تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: الأنعام ٥٥:٦
الأنعام
٥٥
٥٥:٦
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِتَسۡتَبِينَ
سَبِيلُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٥٥
ومثل هذا البيان الذي بيَّنَّاه لك -أيها الرسول- نبيِّن الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل; ليتبين الحق، وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين للرسل.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Мы разъясняем знамения и подчеркиваем разницу между прямым путем и заблуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие следовать прямым путем встали на него и уяснили истину, в которую они должны верить. Мы разъясняем знамения для того, чтобы можно было различить дорогу преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя на наказание. Избежать этого и отдалиться от дороги преступников можно только тогда, когда она хорошо различима и ясна. Если же ее трудно различить, то людям не удается спастись от нее и добиться успеха.