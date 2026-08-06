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التفسير: الأنعام ٤٨:٦
الأنعام
٤٨
٤٨:٦
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٤٨
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨
وَمَا
نُرۡسِلُ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
إِلَّا
مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَۖ
فَمَنۡ
ءَامَنَ
وَأَصۡلَحَ
فَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٤٨
وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم، ومنذرين أهل المعصية بالعذاب الأليم، فمن آمن وصدَّق الرسل وعمل صالحًا فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم، ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا.
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[
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
] وه ئێمه پێغهمبهران نانێرین ئیلا مژدهدهرن بهو كهسانهی كه ئیمانیان پێ دێنن وه شوێنیان دهكهون به بهههشت [
وَمُنْذِرِينَ
] وه ترسێنهرن بۆ ئهو كهسانهی كه سهرپێچیان ئهكهن به سزای ڕۆژی قیامهت [
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
] جا ههر كهسێك ئیمان بێنێ بهوهی كه پێغهمبهران هێناویانه وه چاكه بكات و شوێنیان بكهوێت [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهمانه له ڕۆژی قیامهت هیچ ترسێكیان لهسهر نیه بۆ داهاتوویان [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨)
] وه هیچ خهفهتێكیش ناخۆن له ڕابردوو لهوهی كه له دونیا لهدهستیان چووهو بهجێیان هێشتوه لهبهر ئهوهی خوای گهوره لهبهههشتدا باشتریان پێ ئهبهخشێ.