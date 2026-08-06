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التفسير: الأنعام ٤٥:٦
الأنعام
٤٥
٤٥:٦
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْۚ
وَٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٥
فاستؤصل هؤلاء القوم وأُهلكوا إذ كفروا بالله وكذَّبوا رسله، فلم يبق منهم أحد. والشكر والثناء لله تعالى -خالق كل شيء ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه.
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تفسير السعدي
Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.