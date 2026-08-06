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التفسير: الأنعام ٤٢:٦
الأنعام
٤٢
٤٢:٦
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ٤٢
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٤٢
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰٓ
أُمَمٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَأَخَذۡنَٰهُم
بِٱلۡبَأۡسَآءِ
وَٱلضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَضَرَّعُونَ
٤٢
ولقد بعثنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالى، فكذَّبوهم، فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة، وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام; رجاء أن يتذللوا لربهم، ويخضعوا له وحده بالعبادة.
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Rebar Kurdish Tafsir
{سزای خوا بۆ تەوبە كردنو گەڕاندنەوەیە لە تاوان} [
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
] وه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێغهمبهرانمان بۆ ئوممهتانی پێش تۆش ناردووه ئهوانهى كه ئیمانیان نههێناوه تووشی فهقیری و نهخۆشی و بهڵاو موسیبهتمان كردوون له لاشهیاندا [
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢)
] بهڵكو بگهڕێنهوه بۆ لای خوای گهورهو بهزهلیلی و ملكهچیهوه دوعا له خوای گهوره بكهن.