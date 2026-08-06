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التفسير: الأنعام ٤١:٦
الأنعام
٤١
٤١:٦
بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١
بَلۡ
إِيَّاهُ
تَدۡعُونَ
فَيَكۡشِفُ
مَا
تَدۡعُونَ
إِلَيۡهِ
إِن
شَآءَ
وَتَنسَوۡنَ
مَا
تُشۡرِكُونَ
٤١
بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لا غيره، وتستغيثون به، فيفرج عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء; لأنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 6:41إلى 6:42
В трудные минуты вы забываете о своих божествах, потому что вам прекрасно известно, что они не приносят пользу, не причиняют вред и не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Когда с вами приключается несчастье, вы искренне обращаетесь с молитвами к Аллаху, потому что вам также известно, что только Он приносит пользу, причиняет вред и внимает молитвам нуждающихся. Почему же вы приобщаете к Нему сотоварищей, когда наслаждаетесь благополучным бытием? Опираетесь ли вы на логические доводы или Священные Писания? Можете ли вы обосновать справедливость своих поступков? Или же вы пытаетесь оболгать Самого Аллаха?