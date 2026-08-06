تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: الأنعام ٤١:٦
الأنعام
٤١
٤١:٦
بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١
بَلۡ
إِيَّاهُ
تَدۡعُونَ
فَيَكۡشِفُ
مَا
تَدۡعُونَ
إِلَيۡهِ
إِن
شَآءَ
وَتَنسَوۡنَ
مَا
تُشۡرِكُونَ
٤١
بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لا غيره، وتستغيثون به، فيفرج عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء; لأنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ
] بهڵكو لهم حاڵهدا ئێوه بهوپهڕی ئیخلاصهوه له خوای گهوره ئهپاڕێنهوه چونكه دهزانن جگه له خواى گهوره كهس ناتوانێت سزاى خواى گهوره بگهڕێنێتهوه [
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
] وه ئهوهی كه ئێوه له خوای گهوره پاڕاونهتهوه خوای گهوره لهسهرتانی لائهبات له سزا ئهگهر ویستی لێ بێت [
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١)
] وه ئهوانهی كه ئهتانكرد به شهریك بۆ خوای گهورهو له كاتی خۆشیدا لێیان ئهپاڕانهوه ههمووی لهبیر ئهكهن و پشتیان تێ ئهكهن لهبهر ئهوهی ئهزانن هیچ سوودێكی نیه.