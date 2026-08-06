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التفسير: الأنعام ٤٠:٦
الأنعام
٤٠
٤٠:٦
قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين ٤٠
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٠
قُلۡ
أَرَءَيۡتَكُمۡ
إِنۡ
أَتَىٰكُمۡ
عَذَابُ
ٱللَّهِ
أَوۡ
أَتَتۡكُمُ
ٱلسَّاعَةُ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
تَدۡعُونَ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٤٠
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها: أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء، إن كنتم محقين في زعمكم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر؟
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تفسير السعدي
О Посланник! Спроси многобожников, которые равняют свои божества с Аллахом, станут ли они взывать к ним, если их поразит наказание Аллаха или наступит Судный час. Неужели они станут призывать идолов и истуканов, когда их поразит великая беда, от которой они захотят избавиться? Или же они станут взывать только к своему Господу, Истинному и Явному Властелину?