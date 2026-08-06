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التفسير: الأنعام ٣٢:٦
الأنعام
٣٢
٣٢:٦
وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ٣٢
وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٢
وَمَا
ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَآ
إِلَّا
لَعِبٞ
وَلَهۡوٞۖ
وَلَلدَّارُ
ٱلۡأٓخِرَةُ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَۚ
أَفَلَا
تَعۡقِلُونَ
٣٢
وما الحياة الدنيا في غالب أحوالها إلا غرور وباطل، والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين يخشون الله، فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفلا تعقلون -أيها المشركون المغترون بزينة الحياة الدنيا- فتقدِّموا ما يبقى على ما يفنى؟
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تفسير السعدي
Мирская жизнь, по сути дела, является всего лишь игрой и потехой: игрой - для тела, и потехой - для души. Она заставляет людей терять голову, их души переполняются любовью к ней, а их помыслы связываются только с ней. Она увлекает людей так же, как игры и развлечения увлекают маленьких детей. Но если человек богобоязнен, то ему будет гораздо лучше в Последней жизни, которая превосходит мирскую жизнь по своим качествам и по своей продолжительности. В ней собраны всевозможные блага, которых жаждут человеческие души, которыми упиваются взоры и которые доставляют много радости и удовольствия. Однако эти блага достанутся далеко не каждому - они достанутся только богобоязненным праведникам, которые выполняют повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Неужели люди не способны поразмыслить, чтобы понять, какой из этих двух жизней следует отдать предпочтение?