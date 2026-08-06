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التفسير: الأنعام ٢٩:٦
الأنعام
٢٩
٢٩:٦
وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ٢٩
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٩
وَقَالُوٓاْ
إِنۡ
هِيَ
إِلَّا
حَيَاتُنَا
ٱلدُّنۡيَا
وَمَا
نَحۡنُ
بِمَبۡعُوثِينَ
٢٩
وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث:
ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها، وما نحن بمبعوثين بعد موتنا.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 6:28إلى 6:29
Всевышний сообщил о положении многобожников в День воскресения, когда они окажутся перед Огненной Преисподней. Их остановят перед Геенной, чтобы они выслушали порицания и упреки. Это будет ужасающая картина и душераздирающее зрелище. Они признаются в том, что исповедовали неверие и уклонялись от повиновения Аллаху и пожелают, чтобы их вернули в земной мир. Они пообещают никогда больше не отрицать знамения Аллаха и быть истинными верующими, однако произойдет это только потому, что им откроется то, что они скрывали прежде. Очень часто им приходилось осознавать, что они - лжецы, однако они скрывали это в своих сердцах. Дурные намерения не позволяли им отречься от лжи и отворачивали их сердца от добра, и поэтому даже в Последней жизни их обещания будут лживыми. Они пообещают это только для того, чтобы отвратить от себя надвигающееся наказание, и если бы их вернули обратно, то они снова совершали бы запрещенные поступки, потому что они - лжецы.