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الأنعام
١٨
١٨:٦
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
١٨
والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده; خضعت له الرقاب وذَلَّتْ له الجبابرة، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وَفْق حكمته، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ومن اتصف بهذه الصفات يجب ألا يشرك به. وفي هذه الآية إثبات الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقه، فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه.
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تفسير السعدي
Ни одно творение не способно принимать решения, передвигаться или отдыхать, пока на это не будет дозволения Аллаха. Ни правители, ни подчиненные не способны покинуть Его владения и избавиться от зависимости от Него, потому что все они покорны Ему. Он один подчиняет Себе творения, и все они подвластны Ему, и это значит, что только Он заслуживает поклонения. Он повелевает и запрещает, вознаграждает и наказывает, творит и предопределяет в строгом соответствии с божественной мудростью. Он ведает обо всех тайнах и сокровенных мыслях и знает о самых незаметных деяниях, и это также подтверждает истинность единобожия.