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الأنعام
١٦
١٦:٦
من يصرف عنه يوميذ فقد رحمه وذالك الفوز المبين ١٦
مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍۢ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦
مَّن
يُصۡرَفۡ
عَنۡهُ
يَوۡمَئِذٖ
فَقَدۡ
رَحِمَهُۥۚ
وَذَٰلِكَ
ٱلۡفَوۡزُ
ٱلۡمُبِينُ
١٦
من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه، وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من العذاب العظيم.
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تفسير السعدي
Если человек ослушается Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей, то он обрекает себя на вечные страдания в Преисподней и навлекает на себя гнев Могущественного Господа. Это произойдет в день, наказания которого надлежит бояться и остерегаться, ибо если человек спасется от того наказания, то он непременно будет помилован, и если он обретет спасение в тот день, то он добьется настоящего успеха. Если же он не сможет спастись от наказания того дня, то окажется в числе погибших и несчастных.