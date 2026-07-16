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الأنعام
١٤
١٤:٦
قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ١٤
قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّۭا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤
قُلۡ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَتَّخِذُ
وَلِيّٗا
فَاطِرِ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَهُوَ
يُطۡعِمُ
وَلَا
يُطۡعَمُۗ
قُلۡ
إِنِّيٓ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
مَنۡ
أَسۡلَمَۖ
وَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٤
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين مع الله تعالى غيره:
أغير الله تعالى أتخذ وليًّا ونصيرًا، وهو خالق السموات والأرض وما فيهن، وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل -أيها الرسول-: إني أُمِرْتُ أن أكون أول مَن خضع وانقاد له بالعبودية من هذه الأمة، ونهيت أن أكون من المشركين معه غيره.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا
] ئهى محمد- صلى الله عليه وسلم - به كافران بڵێ ئایا ئێوه داوام لێ ئهكهن كه جگه له خوای گهوره بپهرستم و بیكهمه دۆست و پشتیوان و پهرستراوی خۆم [
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] له كاتێكدا كه خوای گهوره ئهوه سهرهتا ئاسمانهكان و زهوی له عهدهم و نهبوون و هیچهوه دروست كردووه [
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
] ههر خوای گهورهیه ڕزق و ڕۆزی به بهندهكان دهبهخشێ كه بخۆن بهڵام ئهو بێ پێویسته له خواردن و هیچ شتێك ناخوات و پێویستی به خواردن نیه [
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من فهرمانم پێكراوه لهلایهن خوای گهورهوه یهكهم كهس بم كه خۆم تهسلیمی خوای گهوره ئهكهم وه یهكهم موسڵمان بووه له ئومهتهكهی خۆی [
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٤)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.