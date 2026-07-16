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الأنعام
١٣
١٣:٦
۞ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣
۞ وَلَهُۥ
مَا
سَكَنَ
فِي
ٱلَّيۡلِ
وَٱلنَّهَارِۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١٣
ولله ملك كل شيء في السموات والأرض، سكن أو تحرك، خفي أو ظهر، الجميع عبيده وخلقه، وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، وهو السميع لأقوال عباده، الحليم بحركاتهم وسرائرهم.
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تفسير السعدي
Всевышний велел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, убедить язычников в истинности единобожия и спросить их, кто является Творцом, Властелином и Правителем небес и земли. Многобожникам прекрасно известно, что этими качествами обладает только Аллах, и они не станут отрицать этого. И если они признают Его Единственным Властелином и Правителем Вселенной, то почему они не соглашаются поклоняться и искренне служить Ему одному?!! Его абсолютная власть распространяется на небесный и земной миры, которые осенены Его божественной милостью. Он окутал Вселенную Своей милостью и добродетелью и пожелал, чтобы Его милость всегда одерживала верх над Его гневом. Он любит одарять Своих рабов больше, чем лишать их Своих щедрот. Он распахнул врата милости перед всеми рабами, и только грехи закрывают их перед ними. Он призывает рабов войти в них, и только ослушание и пороки мешают им найти их. Затем Аллах поклялся непременно собрать людей вместе в День воскресения, и, поистине, Его слова - самые правдивые. Он подтвердил истинность Своего обещания столькими доводами и свидетельствами, что оно превратилось в истину, которую можно ощутить или пощупать. Однако несправедливые люди отказываются от всего, кроме неверия. Они отрицают способность Аллаха воскресить творения, погружаются в омут ослушания, осмеливаются исповедовать неверие и наносят непоправимый урон своему благополучию на земле и после смерти. Именно поэтому Аллах сказал, что потерявшие себя грешники никогда не уверуют. Эта прекрасная сура содержит разные логические доводы и убедительные тексты, свидетельствующие об истинности единобожия. Можно даже сказать, что она почти целиком посвящена единобожию и опровержению воззрений многобожников, отрицающих миссию Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. В этих аятах Аллах упомянул истины, позволяющие уяснить прямой путь и отречься от многобожия. Всевышний упомянул о том, что Ему принадлежит все, что покоится в течение дня и ночи. Его власть распространяется на все творения: на людей и джиннов, ангелов и животных, а также на безжизненные предметы. Все создания являются Его рабами и подвластны воле своего Великого Господа и Могущественного Властелина. Разве могут логические доводы и священные тексты побуждать людей поклоняться рабам, которые не способны принести пользу или причинить вред? Разве они призывают к отказу от искреннего служения Творцу, Правителю, Властелину и Единственному Богу, способному приносить пользу или причинять вред? Или же все-таки здравый смысл и непорочное естество призывают искренне поклоняться одному Аллаху, Господу миров, испытывая любовь и страх к Нему одному и возлагая надежды на Него одного?!! Поистине, Он слышит голоса творений, которые обращаются к Нему на всевозможных языках с самыми разными просьбами. Он ведает обо всем, что произошло и чему еще предстоит произойти. Он ведает о том, чему не суждено произойти, и знает, как это выглядело бы, если бы оно произошло. Ему известно все явное и сокровенное.