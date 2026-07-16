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الأنعام
١٢
١٢:٦
قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون ١٢
قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢
قُل
لِّمَن
مَّا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
قُل
لِّلَّهِۚ
كَتَبَ
عَلَىٰ
نَفۡسِهِ
ٱلرَّحۡمَةَۚ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
لَا
رَيۡبَ
فِيهِۚ
ٱلَّذِينَ
خَسِرُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ
فَهُمۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
١٢
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
لمن مُلكُ السموات والأرض وما فيهن؟
قل:
هو لله كما تقرون بذلك وتعلمونه، فاعبدوه وحده. كتب الله على نفسه الرحمة فلا يعجل على عباده بالعقوبة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء. الذين أشركوا بالله أهلكوا أنفسهم، فهم لا يوحدون الله، ولا يصدقون بوعده ووعيده، ولا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 6:11إلى 6:12
О неверующие! Если вы сомневаетесь в истинности воздаяния, то постранствуйте по земле и посмотрите, каким был печальный конец нечестивцев. Вы не найдете ничего, кроме останков погубленных народов и племен, которых постигло показательное наказание. Их жилища опустели и расстались со своими хозяевами, которые некогда предавались в них радостям и забавам. Они были уничтожены Могущественным Властелином, а сказания о них стали назиданием для благоразумных мужей. Аллах повелел путешествовать по земле не только телом, но и душой, дабы люди могли извлечь уроки из всего, что они увидят. Если же они станут только смотреть вокруг, не делая для себя полезных выводов, то путешествия не принесут им пользы.