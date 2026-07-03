تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأنعام
١١٨
١١٨:٦
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مومنين ١١٨
فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١١٨
فَكُلُواْ
مِمَّا
ذُكِرَ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
إِن
كُنتُم
بِـَٔايَٰتِهِۦ
مُؤۡمِنِينَ
١١٨
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Всевышний повелел Своим верующим рабам выполнять требования правой веры, ибо если человек действительно уверовал, то он обязан употреблять в пищу только ту домашнюю скотину и только тех дозволенных животных, при заклании которых было произнесено имя Аллаха. Он не должен запрещать себе то, что разрешил ему Аллах, как это делали язычники во времена невежества, придумывая собственные законы и уступая порочным желаниям дьяволов.