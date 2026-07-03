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الأنعام
١١٧
١١٧:٦
ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ١١٧
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٧
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
مَن
يَضِلُّ
عَن
سَبِيلِهِۦۖ
وَهُوَ
أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُهۡتَدِينَ
١١٧
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تفسير السعدي
Всевышний Аллах говорит одну только правду и лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих. Ему лучше знать, что приносит пользу людям, и Он более снисходителен к Своим рабам, чем они к самим себе, и поэтому правоверные обязаны прислушиваться к Его наставлениям и руководствоваться Его повелениями и запретами. Из этого аята следует, что истина не определяется многочисленностью ее приверженцев, и если определенные воззрения разделяет всего лишь небольшая группа людей, то это еще не означает, что они являются неправильными. Более того, чаще всего происходит наоборот, и приверженцы истины оказываются малочисленными, хотя перед Аллахом они занимают высокое положение и удостаиваются великой награды. Что же касается различения между истиной и ложью, то для этого необходимо использовать соответствующие критерии и мерила.