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الأنعام
١٠٦
١٠٦:٦
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الاه الا هو واعرض عن المشركين ١٠٦
ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦
ٱتَّبِعۡ
مَآ
أُوحِيَ
إِلَيۡكَ
مِن
رَّبِّكَۖ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۖ
وَأَعۡرِضۡ
عَنِ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٠٦
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تفسير السعدي
О Пророк! Следуй тому, что дано тебе в откровении от Аллаха, Который вершит твою судьбу и управляет твоими делами. Он один является Богом, заслуживающим покорности и смирения. Посему будь покорен Ему и не обращай внимания на упорство многобожников и их лживые слова.