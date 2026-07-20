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الأحزاب
٤٠
٤٠:٣٣
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولاكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ٤٠
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍۢ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًۭا ٤٠
مَّا
كَانَ
مُحَمَّدٌ
أَبَآ
أَحَدٖ
مِّن
رِّجَالِكُمۡ
وَلَٰكِن
رَّسُولَ
ٱللَّهِ
وَخَاتَمَ
ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ
وَكَانَ
ٱللَّهُ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمٗا
٤٠
ما كان محمد أبًا لأحد من رجالكم، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل شيء من أعمالكم عليمًا، لا يخفى عليه شيء.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٠:٣٣
واستدراك قوله: (ولكن رسول الله) لرفع ما قد يُتوهم مِن نفي أبوته من انفصال صلة التراحم والبرِّ بينه وبين الأمة؛ فذُكِّروا بأنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو كالأب لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم، وفي برّهم وتوقيرهم إياه؛ شأن كل نبي مع أمته. ابن عاشور:22/44.
السؤال: ما فائدة الاستدراك الوارد في قوله تعالى: (ولكن رسول الله)؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
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slave of Allah
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٤٠:٣٣
He ﷺ was the only person to be granted the journey to the 7 heavens and meet Allah SWT.
He ﷺ was the chosen man by Allah ﷻ to be the mercy for all the worlds.
He ﷺ was the last prophet sent by Allah ﷻ to the entire mankind till the day of judgement.
He ﷺ was the master of psychology and behaviour, and interpreting faces.
He ﷺ was the most eloquent speaker and well-respected member of the society.
He ﷺ was the most commendable leader in matte...
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٢
J Yousef
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ٩٢:٣، ١٥٨:٢، ٤١:٢٤، ٣٥:٤، ٢١٦:٢، ٤٠:٣٣
تم النشر فى
The 99 Names of Allah
He is the All-Knowing: He knows what is and what could be, what was and what could have been. Imam Al-Ghazali, may God have mercy on him, said, 'Its perfection lies in comprehending everything by knowledge—manifest and hidden, small and large, first and last, inception and outcome.' The all-Knower even knows every leaf that falls. He knows what our souls whisper to us and He is closer to us 'than the jugular vein'. So He knows what you are going ...
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