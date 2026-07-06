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الذاريات
٣٠
٣٠:٥١
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠
قَالُواْ
كَذَٰلِكِ
قَالَ
رَبُّكِۖ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٠
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تفسير السعدي
Господь Он предопределил это, и это непременно сбудется. А могуществу Аллаха не следует удивляться! Среди Его прекрасных имен - Мудрый и Знающий. Он расставляет все по своим местам и осведомлен о всякой вещи, посему покоритесь Его воле и благодарите Его за оказанную милость.