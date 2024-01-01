undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
يُخَبَّر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله: من خير وشر، ما قدَّمه منها في حياته وما أخَّره.

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%