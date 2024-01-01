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٣
﴿إِنَّاۤ أَنزَلۡنَـٰهُ قُرۡءَ ٰ⁠ نًا عَرَبِیࣰّا﴾ بِلُغَةِ الْعَرَب ﴿لَّعَلَّكُمۡ﴾ يَا أَهْل مَكَّة ﴿تَعۡقِلُونَ ٢﴾ تَفْقَهُونَ مَعَانِيه

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