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٣

﴿الۤرۚ﴾ اللَّه أَعْلَم بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ ﴿تِلۡكَ﴾ هَذِهِ الْآيَات ﴿ءَایَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن وَالْإِضَافَة بِمَعْنَى مِنْ ﴿ٱلۡمُبِینِ ١﴾ الْمُظْهِر لِلْحَقِّ مِنْ الْبَاطِل