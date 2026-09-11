О Мухаммад! Среди людей Писания есть такие, кого Всевышний Аллах почтил истинным знанием. Они радуются тому, что было ниспослано тебе. Они веруют в Священный Коран, подтверждают его правдивость и радуются тому, что между Священными Писаниями нет противоречий. Именно такими качествами обладают верующие из числа людей Писания. Но есть многочисленные группировки неверующих, которые уклоняются от истины и отказываются уверовать в часть Священного Корана. Воистину, если человек становится на прямой путь, то он поступает во благо себе, а если он уклоняется от прямого пути, то поступает во вред себе. Тебе же велено лишь увещевать людей и призывать их на путь Аллаха. Посему скажи им: «Мне предписано поклоняться Аллаху и искренне служить Ему одному. Я призываю вас уверовать в Него, и мне предстоит вернуться к Нему, чтобы получить воздаяние за то, что я проповедовал Его религию и выполнял Его повеления».